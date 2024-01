Giudice Sportivo: stangata per Mancini, Gasperini e la Lazio

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo i quarti di finale di Coppa Italia. Tutti i dettagli su Mancini, Gasperini e la Lazio

Arrivano decisioni pesanti da parte del Giudice Sportivo dopo i quarti di finale di Coppa Italia.

3 GIORNATE A MANCINI – «Per comportamento non regolamentare in campo (Prima sanzione); perché subito dopo il fischio finale della gara, avvicinatosi all’Arbitro, intimava ai propri compagni di non stringere la mano allo stesso Direttore di gara nei confronti del quale, con atteggiamento ostile, rivolgeva espressioni gravemente offensive; successivamente, il medesimo calciatore aspettava il Direttore di gara sulle scale adiacenti lo spogliatoio degli Ufficiali di gara e indirizzava all’Arbitro ulteriori espressioni di pari grave offensività».

2 GIORNATE A GASPERINI – «Per avere, al 38° del primo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara un epiteto offensivo».

LAZIO – «Il Giudice Sportivo delibera di sanzionare la Soc. LAZIO con l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Curva Nord”, “Distinti Nord, Est e Ovest” privi di spettatori, sanzione da eseguirsi secondo il criterio di cui all’art. 20, comma 1, CGS ritenuto applicabile alla fattispecie».