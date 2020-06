Giuseppe Rizza si è risvegliato dal coma: le ultime

Peppe Rizza si è svegliato dal coma. Una bellissima notizia per i tifosi della Juve, gli amanti del calcio e non solo

Bella, bellissima notizia per tutti gli amanti del calcio e non solo: Giuseppe Rizza, ex giocatore della Juventus (ha giocato nel settore giovanile con i vari Marchisio, Giovinco, De Ceglie e Criscito) si è risvegliato dal coma!

Lo scorso 5 giugno era stato colpito da un malore che gli aveva causato un’emorragia. Il giocatore si trova ricoverato presso il reparto di anestesia e Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Oggi la bella notizia: Peppe Rizza è uscito dal coma!