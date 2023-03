Gnonto, il presidente del Leeds racconta il suo arrivo: «Una fortuna!»

Le parole di Andrea Radrizzani, presidente del Leeds, sull’arrivo di Willy Gnonto nel club inglese: «Abbiamo accelerato sui nostri piani»

Intervistato da DAZN, il presidente del Leeds, Andrea Radrizzani, ha parlato dell’arrivo di Willy Gnonto in estate. Di seguito le sue parole.

ARRIVO IN ESTATE – «Questo mercato è stato pazzo. All’ultimo giorno prendiamo Bamba dal Marsiglia, io faccio anche un tweet, poi però non scende dall’aereo. Chiedo a Orta cosa fosse successo e mi diceva che non voleva più partire, alla fine va a Nizza e noi anticipiamo l’arrivo di Gnonto che era previsto solo a gennaio. Grazie a Dio, sono molto orgoglioso di lui. Poi Bamba non ha passato le visite con il Nizza ed è rimasto a Marsiglia. Volevamo o prenderlo a gennaio o comunque a febbraio per giugno. Poi la crisi degli ultimi giorni di mercato ci ha fatto anticipare, abbiamo trovato l’accordo con lo Zurigo. Poi ha fatto dopo le visite… Gli voglio bene, è italiano e un ragazzo eccezionale. Difficile trovare un italiano di 19 anni che parli benissimo quattro lingue ed abbia una tale apertura mentale».

COME MAI IN ITALIA NON CI HA PUNTATO NESSUNO – «Non saprei di preciso, forse il campionato svizzero non ha abbastanza appeal verso l’Italia. Abbiamo creduto in lui e pensavamo ci volesse comunque più tempo ma è esploso perché è umile, concreto e intelligente nel gioco. Sa gestire tempi e spazi. Guardate la personalità con cui è entrato contro la Germania e infatti fa assist».