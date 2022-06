Gnonto, ora si sveglia la Serie A: non solo il Sassuolo, altri tre club sull’attaccante azzurro

Ora la Serie A si sveglia per Wilfried Gnonto, l’attaccante classe 2003 andrà in scadenza nella prossima stagione

Dopo l’esordio con assist con la Nazionale maggiore per Gnonto è pronta a scatenarsi un’asta. La Serie A si è svegliata vedendolo all’opera all’Dall’Ara di Bologna contro la Germania.

Il Sassuolo già lo seguiva, ma non ha mai affondato il colpo, mentre ora si fanno sotto anche Fiorentina, Monza e Roma per parlare con lo Zurigo. L’attaccante andrà in scadenza nel 2023 e ha una valutazione di 7 milioni. Attenzione anche alla Bundesliga con Friburgo e Hoffeneim molto avanti. Per Gnonto conterà il progetto prima della squadra. Lo scrive il Corriere dello Sport.