Goglichidze Empoli, possibile addio durante l’ultimo giorno di calciomercato? Occhio all’interesse di quella squadra

Goglichidze Empoli, la sorpresa sul gong finale per una squadra? Cosa filtra sul futuro del centrale dell’Empoli e le possibili mosse dei bianconeri sul mercato

Goglichidze, centrale che si sta mettendo in mostra ad Empoli, ha attirato su di sé gli occhi di diverse italiane: nel mezzo anche una possibile sorpresa.

Tra queste c’è appunto anche la Juventus che potrebbe pensare a lui come ultimissimo colpo di questa sessione invernale, per regalare a Thiago Motta un secondo innesto in un reparto falcidiato dagli infortuni. Occhio anche a questa pista, scrive la Gazzetta dello Sport.