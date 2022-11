Golden Boy Career Award a Shevchenko: «Per me è un grande onore»

Shevchenko ha ricevuto il Golden Boy Career Award: «Voglio ringraziare tutta Italia per il supporto al mio paese e al popolo ucraino»

Andrij Shevchenko è stato premiato con il Golden Boy Career Award, ecco le parole dell’ex calciatore del Milan durante la cerimonia.

«Per me è un grande onore. Io penso che sia un premio importante da una possibilità ai ragazzi giovani di sentirsi importante. I primi passi che un giovane giocatore sogna prima di diventare grande. Voglio ringraziare tutta Italia per il supporto al mio paese, alle comunità che hanno accolto il popolo ucraino. La guerra va avanti e questa è una altra chance per ricordare che la gente ucriana ha bisogno di aiuto, la gente è senza luce, senza acqua, ci sono stati attacchi molto feroci, ma noi combattiamo e lottiamo per la nostra libertà».

