Golden Boy, tutti i premi della stagione: la lista completa

Sono stati diramati i premi dell’anno 2024 per quanto riguarda Golden Boy: ecco tutti i vincitori

Raffica di premi come ogni anno per il Golden Boy con tanta Italia presente, complici anche i premi “nazionali”. Spicca la presenza dello juventino Yildiz per quanto riguarda il Golden Boy Web mentre scontata ma al tempo stesso meritatissima la presenza al primo posto per il Golden Boy Award per Yamal.

Golden Boy Award 2024: Lamine Yamal (Barcellona)

Best Italian Player 2024: Micheal Kayode (Fiorentina)

Golden Boy Award as Best Agent 2024: Jorge Mendes

Golden Boy Award as Best Director 2024: Txiki Begiristain (Manchester City)

Golden Boy Web: Kenan Yildiz (Juventus)

Golden Player Award at Golden Boy 2024: Tony Kroos (ex Real Madrid)

Golden Boy Award as Best President 2024: Antonio Percassi (Atalanta)

Golden Player Woman 2024: Aitana Bonmatì (Barcellona)

Golden Girl Absolute Best 2024: Vicky Lopez (Barcellona)

Best Italian Girl Player Under 21: Giulia Dragoni (Barcellona)