Gollini verso l’addio al Tottenham: ecco i dettagli

Potrebbe essere vicino l’addio di Pierluigi Gollini dal Tottenham, corteggiato dal Torino.

Secondo The Athletic, il Tottenham vorrebbe portare alla corte di Antonio Conte, come vice Lloris, Fraser Foster. Il portiere del Southampton arriverebbe a parametro zero visto che a fine stagione il suo contratto scadrà.