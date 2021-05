Gomez: «Siviglia scelto anche per Maradona. Porte chiuse in Serie A»

Gomez racconta il suo passaggio al Siviglia e la scelta fatta anche per Maradona: ecco le dichiarazioni dell’argentino anche sulla Serie A

Il Papu Gomez ha parlato ai canali ufficiali del Siviglia. Le dichiarazioni riportate dal Mundo Deportivo.

SIVIGLIA – «Deve essere perché qui giocato tanti argentini e io sono stato compagno di tanti. Probabilmente anche per Maradona. Sai che per gli argentini Maradona è una specie di Dio e indossare la maglia di un club dove la indossava Maradona è un affetto speciale».

MERCATO – «Volevo continuare a giocare ad alto livello, nei migliori campionati ed essere selezionato dall’ Argentina . Sapevo che accettando altre offerte da altre leghe minori non sarebbe successo. Stavo aspettando il miglior club. A causa dei problemi del mercato di gennaio, che è complicato, le porte dei migliori club d’ Italia erano chiuse. Non avevo altra scelta che scegliere un’altra destinazione. Negli ultimi giorni di gennaio è apparso Monchi e la prima cosa che ho detto ai miei rappresentanti è stata di fare tutto il possibile per andare al Siviglia».