L'agente di Gosens: «Dettagli da sistemare, ma l'Inter è l'Inter...» - VIDEO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il consulente di Robin Gosens nella trattativa con l’Inter, Gianluca Mancini, ha parlato all’uscita dalla sede del club nerazzurro

Gianluca Mancini, consulente di Robin Gosens nella trattativa con l’Inter, ha parlato all’uscita dalla sede del club nerazzurro, intercettato da InterNews24:

Le parole di Gianluca Mancini, consulente #Gosens, all'uscita dalla sede dell'Inter 👇 pic.twitter.com/GhdEowjeDj — InterNews24 (@news24_inter) January 26, 2022

LE PAROLE – «Non è ancora chiusa, ci sono ancora dei dettagli da sistemare. Non lo so se si chiuderà entro stasera. Perché ha scelto l’Inter e non altre squadre come il Newcastle? Perché l’Inter è l’Inter…».