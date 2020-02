Gotti: «Dispiace per il pareggio. Il secondo tempo non mi è piaciuto per niente»

Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio arrivato nei minuti di recupero contro il Bologna. Le sue parole

MATCH – «Arrivati fino al 90′ dispiace non aver vinto. La ripresa non mi è piaciuta per nulla mentre il primo tempo sì, avevamo impostato bene la partita. Non credevo che non saremmo riusciti a non gestire la palla e il risultato. Ci siamo sentiti troppo sicuri del risultato. Il secondo tempo non mi è piaciuto».

GOL SUBITO – «Continuavamo a correre dietro a loro, volevo che gestissimo noi la palla e mostrassimo più personalità sul finale di partita. Eravamo riusciti ad arrivare in vantaggio fino ai minuti di recupero ma aver preso il gol cambia il giudizio del match purtroppo».