Gravina dimissioni, ecco le NOVITA’ sul capo della FIGC e i possibili SOSTITUTI alle elezioni

Gravina dimissioni, sarà a capo della FIGC? Lui non ha intenzione di dimettersi e attende le elezioni: occhio però ai sostituti. Le ULTIME

Dopo l’ennesima fallimentare esperienza della Nazionale, in tanti avevano chiesto lo scalpo di Gabriele Gravina, che almeno per ora non ha alcuna intenzione di dimettersi dal suo ruolo come annunciato ieri in conferenza. Non è chiaro se si ricandiderà, ma è sicuro che prendere il suo posto non sarà semplice per nessuno.

Le prossime elezioni, ricorda Tuttosport, saranno a marzo del 2025 e per il sostituto servirà mettere d’accordo le varie componenti federali che però, sorprendentemente, in questo momento sostengono ancora l’attuale numero uno della FIGC. Nessun cambiamento all’orizzonte? Novità nei prossimi mesi.