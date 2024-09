Juve Napoli, Graziani ELOGIA quel giocatore: «È un LEADER in campo e fuori! Sono tutti FELICI del suo arrivo». Le sue dichiarazioni

A Radio Marte, l’ex attaccante Ciccio Graziani ha parlato così in vista di Juventus Napoli.

PAROLE – «Lukaku era l’unico in grado di sostituire Osimhen, conosce l’allenatore e i compagni sono felici del suo arrivo. È un vero leader, in campo e fuori. Il Napoli è una squadra nuova, c’è più educazione ed entusiasmo, più voglia di lavorare. Ha fatto male a Verona, ha sofferto a Cagliari ma meritando la vittoria, sabato la Juventus che ha dilagato in Champions, è un primo esame, si lavora per la laurea e per arrivare in fondo bisogna lavorare bene, a cominciare dalla gara di Torino».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24