Graziani: «Vlahovic sa che non è più al centro del progetto Juventus»

Francesco Graziani, ex giocatore, ha parlato del momento difficile di Dusan Vlahovic alla Juventus. Ecco le sue dichiarazioni riprese da Sportface.

VLAHOVIC – «Per quanto conosco di Dusan, lui è uno che ha bisogno di serenità e tranquillità, non gioca tranquillo. Ora sa che non è più al centro del progetto della Juventus, nonostante abbiano speso una marea di soldi per comprarlo. Ad Allegri dico di dargli serenità e sicurezza perché ora come ora lui non ha più certezze, lo dimostra la scelta di non tirare il rigore».