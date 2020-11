Griezmann spiega: «L’esultanza? È per mia figlia» – VIDEO

Antoine Griezmann ha parlato dopo la rotonda vittoria del Barcellona contro l’Osasuna: queste le parole dell’attaccante francese

«Io sto lavorando molto per la squadra, a volte contribuisco con i gol e altre volte giocando per il team. Quando segno, ovviamente, va tutto bene non solo per me ma per tutti. L’esultanza di Messi per Maradona? Non sapevamo niente, è una leggenda, è il ’10’. La mia esultanza? Ne ho parlato con mia figlia questa mattina, era per lei. Era importante vincere perché Atlético Madrid e la Real Sociedad hanno molta fiducia in questo momento ma il campionato è lungo, la strada è difficile ma abbiamo un gruppo per farcela»