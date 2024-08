Grosseto-Fiorentina 2-7: Kouame a valanga, tabellino e marcatori

Grosseto-Fiorentina2-7: vittoria senza intoppi per la squadra di Raffaele Palladino: di seguito il tabellino e i marcatori

La Fiorentina batte senza troppe difficoltà il Grosseto per 7-2. Buona prova per i ragazzi di Palladino e su tutti brilla Kouame, autore di una tripletta e Colpani, al primo gol in viola. Di seguito i marcatori e il tabellino.

MARCATORI: 12′ Pongracic (F), 15′, 33′, 53′ Kouame (F), 30′ Boiga (G), 37′ Kayode (F), 63′ Senigagliesi (G), 75′ Rubino (F)

GROSSETO (3-4-2-1): Raffaelli, Cretella, Frosali, Falasca, Grasso, Sacchini, Sabelli, Macchi, Mobilio; Boiga, Marzielli. A disp.: Massellucci, Angeli, Riccobono, Nunziati, Fregoli, Brighi, Canessa, Sardo, Senigagliesi. All. Malotti.

FIORENTINA (3-4-2-1): Christensen (71′ Leonardelli); Pongracic (58′ Kouadio), Martínez Quarta (58′ Beltrán), Baroncelli; Kayode, Bianco (58′ Harder), Infantino, Fortini; Brekalo, Colpani (58′ Caprini); Kouame (71′ Rubino). A disp. Dolfi. All. Palladino.