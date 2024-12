Grosso Sassuolo: «Sapevamo che tipo di partita ci aspettava, oggi siamo stati ingenui, ma chiudiamo soddisfatti il girone d’andata»

Le parole di Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, dopo la sconfitta subita con il Pisa che chiude il girone d’andata dei neroverdi

Fabio Grosso ha parlato dopo la sconfitta del Sassuolo contro il Pisa che chiude il girone d’andata dei neroverdi, che rimangono in vetta alla classifica di Serie B. Di seguito le sue parole, riportate da TMW.

SCONFITTA – «Sapevamo a che tipo di partita andavamo incontro ed è stato così. Abbiamo creato qualche presupposto all’inizio, poi al 23′ ci è stato annullato il gol per fuorigioco, la partita si è fermata un attimo e abbiamo commesso degli errori evitabili sul gol. Poi abbiamo avuto la possibilità di fare il gol dell’1-1 ma loro hanno raddoppiato e hanno incanalato la gara sui binari che piacciono a loro. Abbiamo preso il terzo, abbiamo fatto 3-1, potevamo rientrare in gara e non ci siamo riusciti. Usciamo dal campo sconfitti, prendiamo questa partita come un bell’insegnamento e ora guardiamo la prossima cercando di guardare le cose che ci possono far migliorare».

GIRONE D’ANDATA – «Siamo stati bravi a fare tanti punti nel girone d’andata. Questo è un campionato difficile, ogni giornata ti mette alla prova. Oggi avremmo potuto fare meglio e lo prendiamo come insegnamento. Il Pisa lo abbiamo affrontato oggi, lo Spezia a inizio campionato ma sono due squadre che si assomigliano. Cercano di sporcarti la gara e devi essere pronto a controbattere in alcune occasioni, sulle palle inattive e quando la palla non è in area. Su questo abbiamo commesso delle ingenuità, questo è un campionato che ti chiede la presenza sui momenti morti della gara ma Spezia e Pisa hanno ottime qualità. Hanno giocatori bravi, riescono con grande energia a fare il tipo di partita che preparano. Complimenti a loro e oggi prendiamo questo insegnamento: proveremo a tramutarlo in una prestazione importante in casa».