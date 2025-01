Guardiola torna a sorridere, ma sulla crisi mette le mani avanti: «Bello vincere, ma non siamo ancora quelli di prima»

Le parole di Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, dopo la seconda vittoria che chiude il lungo periodo di tante sconfitte

Il Manchester City torna a vincere per la seconda volta: dopo aver battuto il Leicester la settimana scorsa, oggi la squadra di Guardiola ha battuto il West Ham. Di seguito le parole del tecnico alla BBC, rispondendo alla domanda se il momento peggiore è alle spalle.

CRISI FINITA – «È più bello vincere, ma non siamo ancora come prima per motivi diversi. Il risultato ci aiuterà. Abbiamo lottato, ma è un sollievo. Ci sono stati sprazzi di brillantezza. L’etica del lavoro era incredibile, ma non ancora la compostezza. Ora acceleriamo in tutto. Ultimamente abbiamo avuto difficoltà con i risultati, ma le ultime due vittorie sono state positive e non abbiamo perso per tre partite. Direi che un mese e mezzo di scarsa forma rispetto a otto anni non è male. Savinho? È stato brillante. È uno dei pochi giocatori freschi».

QUANTO HA AIUTATO L’AUTOGOL ALL’INIZIO – «Assolutamente, siamo stati fortunati con il primo gol. Loro sono stati migliori nei primi minuti, avrebbero potuto fare 0-1 o 0-2. Il secondo gol ci ha aiutato: è stato un gol incredibile, ma non siamo ancora come prima».