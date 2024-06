Defrel ELOGIA De Zerbi: «A mani basse il DISCEPOLO perfetto di Guardiola. VI SPIEGO perché»

L’attaccante del Sassuolo Defrel ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti di De Zerbi e del paragone con Guardiola

A L’Equipe, l’attaccante del Sassuolo Defrel, ha voluto elogiare così il suo ex tecnico Roberto De Zerbi.

«De Zerbi è un discepolo di Guardiola, ci diceva spesso: ‘Spero che abbiate visto la partita del City’. Voleva farci osservare le sue uscite palla e ci consigliava di guardare i grandi match in generale. Non voleva che giocassimo lungo con la palla, lui ama davvero il gioco a terra. Ha detto che era contento quando un’azione partiva dal portiere e arrivava pulita nell’area avversaria dopo 50 passaggi. Non riesce a concepire la vittoria senza questo metodo, se vincevamo le partite senza giocare con voleva lui, il giorno dopo d’era una doppia seduta di allenamento. Dovevano rifare tutto, alcuni giocatori erano stufi, poi però la domenica successiva, dopo aver vinto con stile, ci dicevamo “cavolo… questo lavoro ripaga!»