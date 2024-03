Guardiola: «Contro l’Arsenal sfida decisiva per la Premier League»

Premier League, l’allenatore del Manchester City Guardiola ha voluto parlare così prima del match contro l’Arsenal

L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha voluto parlare così in conferenza stampa prima della sfida con l’Arsenal.

«Come quella scorsa anche questa stagione è stata già ottima. Essere attualmente ancora in corsa per la vittoria di tre titoli importanti dimostra che stiamo facendo nuovamente un lavoro incredibile. Ci attendono le ultime dieci giornate di Premier League e iniziamo questo percorso affrontando la capolista: una sfida per la quale i nostri tifosi ci daranno tutto il supporto che ci servirà. In questo momento, infatti, ogni sfida è fondamentale, tanto che se saremo in grado di battere l’Arsenal anche la sfida successiva sarà decisiva»