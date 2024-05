Gudmundsson Genoa, sacrificato di lusso: la situazione mercato

In casa Genoa si pensa già al mercato e al futuro: Gudmundsson è il sacrificato di lusso per tenere i conti a posto

L’islandese è destinato ad andare in una big italiana o di Premier. In Inghilterra sarebbe il suo sogno, mentre in Serie A potrebbe scegliere tra Inter e Juve. I nerazzurri lo prenderebbero alla Frattesi ovvero in prestito con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni. Per i bianconeri la formula sarebbe diversa e con l’inserimento di qualche giovane nella trattativa.