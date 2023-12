Gudmundsson: «Mi interessa il Genoa, non quanti gol faccio»

Le parole di Albert Gudmundsson, attaccante islandese del Genoa, sulla sua stagione in rossoblù. I dettagli

Albert Gudmundsson è uno dei grandi protagonisti del Genoa 2023-24. L’islandese sta stupendo tutti per i gol fatti e la quantità di grandi giocate già proposte, compresa la rete che ha permesso al Grifone di pareggiare con la Juventus l’ultima partita. A La Gazzetta dello Sport l’attaccante si è raccontato.

CRESCITA CON L’ARRIVO DI GILARDINO – «In effetti è successo proprio così. La mia fortuna è avere un allenatore come lui, con un passato importante nel mio ruolo. Il mio è un calcio libero».

GIA’ 6 GOL: OBIETTIVO DOPPIA CIFRA – «Non mi interessano certi discorsi. Mi metto al servizio della squadra. Lavoro sodo e voglio godermi ogni giorno, consapevole che una buona routine mi può aiutare a crescere ancora».

GRANDI CON LE BIG E IN DIFFICOLTA’ CON LE PICCOLE – «La spiegazione sta qui per me: abbiamo giocato gran parte delle gare con le big in casa, e al Ferraris siamo fortissimi».

BAGNI D’INVERNO COME THORSBY – «Anche io mi tuffo in questo periodo. Però, mi permetta: secondo lei questo è inverno? Voi non sapete cosa sia il freddo vero, quello dell’Islanda. Pure lì ho fatto il bagno in questa stagione».

IL COMPAGNO PIU’ PAZZO – «Sabelli».

IL DIFENSORE PIU’ DIFFICILE DA AFFRONTARE – «Finiamo l’andata, poi le dirò. In assoluto, Lisandro Martinez».