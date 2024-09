Empoli, il GRANDE INIZIO dell’attaccante Gyasi: trascinatore degli azzurri (che guardano in alto)

Un grandissimo inizio da parte dell’attaccante Gyasi che trascina l’Empoli verso l’alta classifica. Trascinatore della squadra azzurra

Uno dei giocatori che sta stupendo tutti è sicuramente l’attaccante dell’Empoli Gyasi: assoluto protagonista di questa grande partenza. Ecco il focus fatto da PianetaEmpoli sull’ex Spezia.

Arrivato a Empoli nell’estate del 2023 dopo molti anni a Spezia, si è guadagnato subito la fiducia di tutti e tre gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina azzurra nella passata stagione elogiando spesso la sua professionalità e correttezza in campo. Durante l’anno non sono mancate alcune critiche da parte dei tifosi per i troppi errori sotto porta ma il giocatore si è sempre contraddistinto per il grande spirito di sacrificio dimostrato in campo rivelandosi anche un vero e proprio jolly impiegabile in più ruoli(esterno di centrocampo, seconda punta, terzino). Anche in questi primi mesi con Mister D’Aversa è stato un titolare fisso della squadra e come detto nelle gare di Roma e Bologna si è tolto anche la soddisfazione di segnare due gol importantissimi. Quello che colpisce è che sia nella gara dell’Olimpico che in quella del Dall’Ara lo sviluppo dell’azione è stato uguale.