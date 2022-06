Haaland: «Il City è la squadra giusta per le mie ambizioni». Le parole del neo attaccante dei citizens

Erling Haaland ha pronunciato le sue prime parole da attaccante del Manchester City.

Eccole: «Ho sempre guardato le partite del City, e ho amato farlo in particolare nelle ultime stagioni. Non puoi far altro che ammirare lo stile di gioco che porta a creare molte occasioni da rete, il che è l’ideale per un attaccante come me. Ci sono molti giocatori di livello mondiale, e Guardiola è uno degli allenatori più importanti della storia del calcio, quindi sono convinto di essere nel posto giusto per soddisfare le mie ambizioni. Voglio segnare molti gol e vincere dei trofei, e confido di riuscire a farlo qui. È un gran trasferimento per me e non vedo l’ora di cominciare».