Hateboer, quota 200 presenze con l’Atalanta: impegno e dedizione (limiti tecnici a parte)

L’esterno destro dell’Atalanta Hans Hateboer ha raggiunto quota 200 presenze in nerazzurro. Ieri decisivo nel finale

Un traguardo importante per Hateboer. Il ragazzo è arrivato a quota 200 presenze con la maglia dell’Atalanta. L’ultima proprio ieri contro la Roma, e nonostante in fase di costruzione il ragazzo faccia parecchia fatica, l’olandese ha salvato la partita nel finale bloccando una palla che, se non ci fosse stato lui, Shomudorov avrebbe servito Belotti che avrebbe pareggiato.

Hans non sarà il miglior esterno destro, molte volte si dimostra assai macchinoso in fase di spinta rispetto ai suoi compagni di reparto, dall’infortunio di due anni fa non è più quello del 2019, ma va dato atto del grande lavoratore che, ogni domenica, non manca mai dal punto di vista dell’impegno: alcune volte riesce a fare la differenza più del talento, per quanto Hateboer presenti limiti.