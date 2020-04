Helveg: «Avrei voluto terminare la carriera al Milan»

Thomas Helveg, ex giocatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Tuttosport. Ecco le sue parole sull’avventura rossonera

«Zaccheroni? Per me è stato un maestro. Il suo calcio aveva qualcosa di diverso, era meno prevedibile. Mi ha insegnato molto a livello tattico, come muovermi in campo. A Udine la squadra giocava a memoria, girava alla grande».

ZACCHERONI – «Difficolta di Zac? È sempre difficile gestire dieci campioni che non giocano. Il mister ha avuto carattere però perché ha creduto nel suo progetto dal primo giorno fino all’ultimo».

CARRIERA – «Finire la carriera al Milan? Mi sarebbe piaciuto, sarebbe stato un sogno. È la squadra dove ho giocato più tempo in Italia, dove ho vinto. Ma so di aver dato tutto per questa maglia».