Henrichs-Inter: confermata la nostra anticipazione. I nerazzurri ci provano

L’Inter è a lavoro per un nuovo terzino destro. Tra le varie alternative è spuntato anche il nome di Henrichs, come vi avevamo anticipato

L’Inter cerca un nuovo terzino destro e il ds Ausilio ha diversi nomi sulla lista della spesa. Il primo in assoluto rimane Sime Vrsaljko, terzino destro dell’Atletico Madrid, seguito a ruota da Alessandro Florenzi della Roma e da Davide Zappacosta del Chelsea mentre sembra riscuotere meno consensi il laterale del Barcellona, Aleix Vidal. Il nome nuovo, per chi non ci segue, è quello di Benjamin Henrichs. Il terzino destro del Bayer Leverkusen, classe ’97, è uno dei profili più affascinanti nell’intero panorama calcistico europeo.

Come vi abbiamo riferito in anteprima, il tedesco ha fatto breccia nel cuore dei grandi club italiani, in particolare dell’Inter. Arrivano conferme sull’interesse dei nerazzurri nei confronti del laterale del Bayer Leverkusen. Il problema è legato al prezzo del terzino, valutato attorno ai 35 milioni di euro, valore della clausola rescissoria inserita nell’accordo. L’Inter dovrebbe investire la stessa cifra non investita per il riscatto di Joao Cancelo ma per un terzino più giovane di tre anni rispetto al portoghese. I nerazzurri ci provano e proveranno a chiedere lo sconto al Bayer Leverkusen ma la missione non sarà semplice.

Leggi anche: Benjamin Henrichs strega le big italiane: le ultimissime