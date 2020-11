HIGHLIGHTS Atalanta Liverpool: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match tra Atalanta e Liverpool, valido per la terza giornata del gruppo D della Champions League 2020/2021.

16′ GOL LIVERPOOL 0-1 Imbucata centrale di Alexander-Arnold per Diogo Jota che prende il tempo a Palomino, si presenta davanti a Sportiello e lo batte con un cucchiaino sull’uscita del portiere.

33′ GOL LIVERPOOL 0-2 Lancio di Jones dalla trequarti per Diogo Jota che controlla al volo di sinistro e disorienta Hateboer prima di battere sul primo palo Sportiello.

#Jota can't stop scoring for #Liverpool, here's his 2nd goal of the night vs #Atalanta 🔥 #UCL pic.twitter.com/ucGGx7fGvn

— RainingGoals (@RainingGoals) November 3, 2020