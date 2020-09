Gol e azioni salienti del match valido per la 2ª giornata di Serie A 2020/21: highlights Bologna Parma

Gol e azioni salienti del match tra Bologna e Parma, valido per la 2ª giornata di Serie A 2020/21.

91′ Gol Palacio – Servizio di Medel per Palacio che dall’interno dell’area beffa Sepe con una conclusione potente.

67′ Gol di Hernani – Errore di Skorupski su un rinvio, Brugman recupera e serve Hernani, pessimo movimento della difesa rossoblù che tiene in gioco il centrocampista ducale, non lo marca, e per Hernani è un gioco da ragazzi segnare il primo gol stagionale.

56′ Gol di Skov Olsen – Assist di Soriano per Skov Olsen, conclusione dall’interno dell’area e palla in porta per il 3-0 rossoblù.

MAGNIFIQUE SORIANO POUR SKOV OLSEN ! #BolognaParma pic.twitter.com/nEKx3T1xaT — Le Football en VOD XI (@LeFootballenVO8) September 28, 2020

30′ Raddoppio di Soriano – Un rimpallo favorisce Soriano che controlla, arriva al limite dell’area e beffa Sepe, anche grazie a un tocco di Bruno Alves.

16′ Gol Soriano – Conclusione volante del giocatore numero 21, Sepe mette in angolo. Dal corner seguente palla ancora sul secondo palo, colpo di testa vincente di Soriano, Sepe si tuffa e prova a respingere ma il pallone varca la linea di porta prima della parata del portiere.