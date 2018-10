Gattuso chiama Higuain: Pipita, se ci sei, batti un colpo

Gattuso ha sollecitato Gonzalo Higuain in conferenza stampa. Il Pipita è chiamato al riscatto dopo il nervosismo con il Betis

Gonzalo Higuain ha toccato, di media, 20 palloni nelle ultime due partite giocate e perse dal Milan contro Inter (Serie A) e Betis Siviglia (Europa League). Il centravanti argentino è apparso fuori dal gioco e nervoso ma Gattuso si aggrappa a lui per rilanciare il suo Milan. «Quando la squadra non funziona, è normale che la punta ne risenta – ha detto il tecnico in conferenza stampa – Non è brillantissimo e gli arrivano pochi palloni, ma è la squadra che deve farlo rendere al massimo. Ma lui deve applaudire i compagni, dare prove di incoraggiamento e ne abbiamo parlato».

Poi il consiglio sull’atteggiamento: «Deve innervosirsi meno, sul rigore negato a Castillejo ha protestato troppo. Ci stanno gli errori degli arbitri o dei compagni, ma non deve perdere energie in questo. Lui è un leader nel gruppo, fa stare tranquilli tutti e scherza con tutti. È una guida, se le sue prestazioni non sono buonissime la colpa è collettiva, di tutti noi a Milanello». Ringhio chiama, Pipita che fai? L’argentino ha realizzato 6 gol in 9 sfide stagionali ed è chiamato al riscatto contro la Sampdoria. Serviranno 23 cani rabbiosi. Uno in particolare dovrà trasformare la rabbia in energia positiva. Pipita ci sei?