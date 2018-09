Retroscena Milan: Higuain insofferente al modulo di Gattuso?

Milan: Higuain non a suo agio col gioco di Gattuso. L’argentino si sentirebbe troppo isolato e poco servito dal resto dei compagni

Gonzalo Higuain infortunato, stasera contro l’Empoli non ci sarà. La notizia non è nuova e non è di certo nemmeno sconvolgente (può capitare di farsi male, insomma), ma nasconde comunque qualche retroscena piccante. Almeno secondo Luca Pagni, firma de La Repubblica, che stamane sul proprio blog ha raccontato di qualche malumore dell’attaccante argentino nei confronti degli schemi di gioco di Gennaro Gattuso. Nulla a che vedere con l’infortunio (reale) che non permetterà all’ex juventino di essere in campo questa sera, sia chiaro, ma comunque materiale interessante per spiegare alcuni degli atteggiamenti del giocatore nel corso delle ultime partite. Higuain, nella sostanza, sarebbe parso poco a suo agio: le continue rincorse per andare a prendersi la palla a centrocampo, celerebbero proprio in questo senso nemmeno troppo velatamente una critica all’allenatore calabrese.

Il Pipita vorrebbe che il pallone arrivasse in avanti – racconta sempre Pagni – molto più celermente, che la manovra cioè fosse molto più legata tra i reparti ed avvolgente. Così invece, oggettivamente, non è. Anzi, uno dei problemi del Milan di Gattuso è proprio l’eccessiva distanza tra il centrocampo e l’attacco in alcuni frangenti e, più in generale, una certa lentezza nella costruzione di gioco che finisce inesorabilmente per isolare la prima punta, in questo caso Higuain, abituato in passato alla Juve ad essere servito molto più velocemente e spesso dai compagni (sebbene pure in bianconero lo scorso anno, ricorderete, non erano mancati i momenti negativi e di astinenza da gol). Insomma, Higuain sarebbe troppo alla mercé dei difensori avversari e – per questo motivo – non avrebbe una grandissima opinione del modulo di Gattuso. Anche questo è uno dei tanti retroscena spiati dello spogliatoio rossonero di cui forse parlava proprio ieri Ringhio…