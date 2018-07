Telefonata tra Leonardo e Marottta. Il nuovo dirigente del Milan ne approfitta per chiedere informazioni su Gonzalo Higuain

Una telefonata allunga la vita diceva un celebre spot del passato. Una telefonata può cambiare il mercato, aggiungiamo noi. Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, ha telefonato a Leonardo, nuovo direttore tecnico del Milan (presto l’ufficialità) per complimentarsi per il ritorno in pista del dirigente brasiliano. Una telefonata di cortesia fra colleghi. Leonardo, già operativo, ha sfruttato l’occasione per chiedere informazioni su Gonzalo Higuain. Il Pipita è una delle prime scelte del club rossonero per l’attacco.

Nessuna offerta ufficiale ma un primo approccio per chiedere informazioni sullo status del Pipita. Il centravanti viene valutato attorno ai 60 milioni di euro e lascerà la Juventus dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Sul Pipita però c’è da battere la concorrenza del Chelsea. Il club londinese, allenato da Maurizio Sarri, sta trattando con i bianconeri anche Rugani e Pjanic, e potrebbe imbastire una maxi operazione da 200 milioni di euro. Il Pipita non rientra nei piani della Juve, è stato ‘scaricato’ dai bianconeri ed è irritato per il trattamento ricevuto, specie dopo i 55 gol segnati nei suoi 2 anni a Torino. L’alternativa principale al centravanti argentino, per il Milan, rimane sempre Alvaro Morata. Più defilato Karim Benzema.