Hojlund segna una tripletta con la Danimarca (e i tifosi pregano l’Atalanta di tenerlo)

MØSTRØ 🌪

1° gol ➡️ 1ª doppietta ➡️ 1ª tripletta alla sua 3ª presenza con la nazionale danese! 😱🇩🇰



MØNSTRE 🌪

1st goal ➡️ 1st brace ➡️ 1st hat-trick on his 3rd appearance for @dbulandshold! 😱🇩🇰



📸 @fbbillederdk #Højlund #GoAtalantaGo ⚫️🔵 #EURO2024 pic.twitter.com/htjWLJXdcT