Hummels: «Davanti al nostro pubblico facciamo sempre bene. La Roma deve raggiungere quell’obiettivo»

Hummels, giocatore della Roma, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo la vittoria conquistata contro il Francoforte. Le parole

La Roma si impone per 2-0 sull’Eintracht Francoforte, e il difensore giallorosso Mats Hummels ha voluto rilasciare qualche dichiarazione ai microfoni di Sky Sport.

LE PAROLE – «È vero, in casa stiamo giocando sempre meglio, mentre fuori casa un po’ meno. Questa sera siamo riusciti a disputare un’ottima gara e a superare le difficoltà che avevamo. Il controllo. Penso che l’Eintracht abbia disputato e stia disputando un’ottima stagione, soprattutto a livello internazionale. Sono molto bravi in fase offensiva, nonostante l’assenza di Kolo Muani, sono stati molto pericolosi. Per noi era importante controllare la partita con e senza palla e l’abbiamo fatto per la maggior parte del tempo. È stato importante pressarli alti in modo che non potessero ripartire, che è una delle loro maggiori qualità. Adesso non dobbiamo pensare a grandi obiettivi, dobbiamo pensare a uno step alla volta. Stiamo andando meglio, stiamo recuperando in classifica in Serie A. Ora abbiamo l’Europa League, abbiamo la Coppa Italia anche settimana prossima. Abbiamo tante qualità nella nostra squadra e pensiamo una partita alla volta, una giornata alla volta».