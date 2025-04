Hysaj deve risarcire il Napoli di 40 mila euro: guai per l'ex giocatore partenopeo! Il retroscena sulla vicenda - Calcio News 24

Hysaj deve risarcire 40 mila euro di multa al Napoli. Cosa è successo tra il giocatore laziale e la società partenopea? Ecco il retroscena

Dopo cinque anni è deciso: Hysaj, giocatore della Lazio, deve risarcire il Napoli di circa 40 mila euro per aver disertato il ritiro imposto dalla società. Ecco il racconto del Corriere dello Sport.

HYSAJ E IL RISARCIMENTO – Ci sono voluti cinque anni e mezzo e tre gradi di giudizio per affermare che i calciatori non potevano disertare il ritiro disposto dalla società dopo il pareggio in Champions contro il Salisburgo. Il Napoli sanzionò i ribelli, tra le contestazioni di diversi calciatori come Insigne e Mertens. In seguito alla decisione del Collegio Arbitrale (novembre 2021) quasi tutti scesero a patti con la società di De Laurentiis. Non il terzino albanese, che presentò prima un ricorso al Tribunale di Napoli e poi alla Cassazione