Numeri maglia Mondiali 2018: tutte le Nazionali e tutti i calciatori convocati in Russia. Ecco le novità per il Mondiale

Il Mondiale 2018 è ormai alle porte. Tutti in Russia, tranne l’Italia verrebbe da dire, per un grande spettacolo. Le 32 nazionali hanno chiuso le liste dei convocati e hanno ufficializzato anche i numeri di maglia dei calciatori che scenderanno in campo in Russia. Tanti i calciatori attesi: Neymar, che ha recuperato dall’infortunio, ha la maglia numero 10 del Brasile (lo juventino Douglas Costa avrà la 7) proprio come l’ex compagno di squadra al Barcellona, Leo Messi, che ha la numero 10 dell’Argentina (Paulo Dybala ha scelto la numero 21). Maglia numero 10 anche per Mbappé, uno dei talenti più attesi in Russia. Ecco i numeri di maglia di tutte le nazionali, squadra per squadra (sono suddivise per girone).

GRUPPO A: Russia, Arabia Saudita, Egitto, Uruguay

Numeri maglia Arabia Saudita

Portieri: Alowais 22, Almosailem 21, Almuaiouf 1; Difensori: Alharbi 2, Alshahrani 13, Alburayk 6, Motaz Hawsawi 23, Osama Hawsawi 3, Ali Albulaihi 4, Othman 5; Centrocampisti: Alkhaibari 15, Alkhaibri 11, Otayf 14, Aljassam 17, Almoqahwi 16, Alfaraj 7, Kanno 12, Bahbir 9, Aldawsari 18, Alshehri 8;Attaccanti: Almuwallad 19, Alsahlawi 10, Asiri 20

Numeri maglia Russia

Portieri: Akinfeev 1, Gabulov 20, Lunev 12; Difensori: Granat 14, Kudriashov 13, Kutepov 3, Semenov 5, Smolnikov 23, Mario Fernandes 2, Sergei Ignashevich 4; Centrocampisti: Gazinskiy 8, Golovin 17, Dzagoev 9, Erokhin 21, Zhirkov 18, Zobnin 11, Kuzayev 7, Anton Miranchuk 16, Samedov 19, Cheryshev 6; Attaccanti: Dzyuba 22, Aleksei Myranchuk 15, Smolov 10

Numeri maglia Egitto

Portieri: Essam El Hadary 1, Mohamed El-Shennawy 23, Sherif Ekramy 16Difensori: Ahmed Fathi 7, Saad Samir 20, Ayman Ashraf 12, Mohamed Abdel-Shafy 13, Ahmed Hegazi 6, Ali Gabr 2, Ahmed Elmohamady 3, Omar Gaber 4, Mahmoud Hamdy El-Wensh 15; Centrocampisti: Tarek Hamed 8, Abdallah Said 19, Sam Morsy 5, Mohamed Elneny 17, Mahmoud Abdel-Razik Shikabala 18, Trezeguet 21; Attaccanti: Marwan Mohsen 9, Amr Warda 22, Kahraba 11, Sobhy 14, Mohamed Salah 10

Numeri maglia Uruguay

Portieri: Muslera 1, Silva 23, Campaña 12; Difensori: Godin 3, Coates 19, Gimenez 2, Maxi Pereira 16, Gaston Silva 13, Caceres 22, Varela 4; Centrocampisti: Nandez 8, Torreira 14, Vecino 15, Bentancur 6, Sanchez 5, De Arrascaeta 10, Laxalt 17, Rodriguez 7, Urretaviscaya 20; Attaccanti: Stuani 11, Gomez 18, Cavani 21, Suarez 9

GRUPPO B: Portogallo, Spagna, Marocco, Iran

Numeri maglia Portogallo

Portieri: Lopes 12, Beto 22, Rui Patricio 1; Difensori: Bruno Alves 2, Cedric 21, Fonte 6, Mario Rui 19, Pepe 3, Guerreiro 5, Ruben Dias 13, Ricardo Pereira 15; Centrocampisti: Adrien Silva 23, Bruno Fernandes 16, Joao Mario 10, Moutinho 8, Manuel Fernandes 4, William Carvalho 14; Attaccanti: Andrè Silva 9, Bernardo Silva 11, Ronaldo 7, Gelson Martins 18, Guedes 17, Quaresma 20

Numeri maglia Spagna

Portieri: De Gea 1, Kepa 13, Reina 23; Difensori: Carvajal 2, Odriozola 12, Sergio Ramos 15, Nacho 4, Piquè 3, Azpilicueta 14, Monreal 16, Jordi Alba 18; Centrocampisti: Isco 22, Asensio 20, Lucas Vazquez 11, Busquets 5, Iniesta 6, Koke 8, Saul 7, Thiago 10, David Silva 21; Attaccanti: Diego Costa 19, Rodrigo 9, Iago Aspas 17

Numeri maglia Marocco

Portieri: Tagnaouti 22 , Bounou 1, El Kajoui 12; Difensori: Benatia 5, Saiss 6, Da Costa 4, Dirar 17, Hakimi 2, Mendyl 3; Centrocampisti: Boussoufa 14, El Ahmadi 8, S. Amrabat 21, Ait Bennasser 15, Belhanda 10, Fajr 11, Carcela 23, Harit 18, Ziyech 7; Attaccanti: Boutaib 13, Bouhaddouz 20, El Kaabi 9, N. Amrabat 16, El Nesyri 19

Numeri maglia Iran

Portieri: Alireza Beiranvand 1, Rashid Mazaheri 12, Amir Abedzadeh 22; Difensori: Ramin Rezaeian 23, Mohammad Reza Khanzadeh 13, Morteza Pouraliganji 8, Pejman Montazeri 15, Majid Hosseini 19, Milad Mohammadi 5, Roozbeh Cheshmi 4; Centrocampisti: Saeid Ezatolahi 6, Masoud Shojaei 7, Mehdi Torabi 2, Ashkan Dejagah 21, Omid Ebrahimi 9, Ehsan Haji Safi 3, Karim Ansarifard 10, Vahid Amiri 11; Attaccanti: Alireza Jahanbakhsh 18, Mahdi Taremi 17, Saman Ghoddos 14, Sardar Azmoun 20, Reza Ghoochannejhad 16

GRUPPO C: Francia, Australia, Perù, Danimarca

Numeri maglia Francia

Portieri: Lloris 1, Mandanda 16, Areola 23; Difensori: Varane 4, Umtiti 5, Kimpembe 3, Rami 17, Hernandez 21, Mendy 22, Pavard 2, Sidibe 19; Centrocampisti: Matuidi 14, Kante 13, Pogba 6, Tolisso 12, N’Zonzi 15; Attaccanti: Griezmann 7, Mbappè 10, Dembelè 11, Fekir 18, Lemar 8, Giroud 9, Thauvin 20

Numeri maglia Australia

Portieri: Ryan 1, Jones 12, Vukovic 18; Difensori: Sainsbury 20, Jurman 6, Milligan 5, Degenek 2, Risdon 19, Behich 16, Meredith 3; Centrocampisti: Jedinak 15, Mooy 13, Rogic 23, Luongo 8, Irvine 22; Attaccanti: Cahill 4, Juric 9, Petratos 21, Leckie 7, Arzani 17, Nabbout 11, Kruse 10, McLaren 14

Numeri maglia Perù

Portieri: Caceda 12, Carvallo 21, Gallese 1; Difensori: Advincula 17, Araujo 5, Corzo 3, Loyola 22, Ramos 15, Rodriguez 2, Santamaria 4, Trauco 6; Centrocampisti: Aquino 23, Cartagena 16, Cueva 8, Polo 14, Hurtado 7, Tapia 13, Yotun 19; Attaccanti: Carrillo 18, Farfan 10, Guerrero 9, Flores 20, Ruidiaz 11

Numeri maglia Danimarca

Portieri: Schmeichel 1, Lossl 16, Ronnow 22; Difensori: Kjaer 4, Christensen 6, Jorgensen 13, Vestergaard 3, Dalsgaard 14, Stryger Larsen 17, Knudsen 5; Centrocampisti: Kvist 7, Delaney 8, Lerager 18, Schone 19, Eriksen 10, Krohn-Dehli 2; Attaccanti: Sisto 23, Cornelius 21, Fischer 15, Poulsen 20, Jorgensen 9, Braithwaite 11, Dolberg 12

GRUPPO D: Argentina, Islanda, Croazia, Nigeria

Numeri maglia Argentina

Portieri: Guzman 1, Caballero 23, Armani 12; Difensori: Mercado 2, Ansaldi 4, Otamendi 17, Fazio 6, Rojo 16, Tagliafico 3; Centrocampisti: Acuna 8, Mascherano 14, Salvio 18, Biglia 5, Lo Celso 20, Banega 7, Enzo Perez 15, Meza 13, Di Maria 11; Attaccanti: Messi 10, Dybala 21, Higuain 9, Aguero 19, Pavon 22

Numeri maglia Islanda

Portieri: Halldorsson 1, Runarsson 13, Schram 12; Difensori: Arnason 14, Eyjolfsson 15, Ingason 5, Magnusson 18, Saevarsson 2, Ragnar Sigurdsson 6, Ari Skulason 23; Centrocampisti: Bjarnason 8, Fridjonsson 3, Gislason 19, Gudmundsson 7, Gunnarsson 17, Hallfredsson 20, Gylfi Sigurdsson 10, Olafur Skulason 16, Traustason 21; Attaccanti: Bodvarsson 22, Finnbogason 11, Johann Gudmundsson 7, Sigurdarson 9

Numeri maglia Croazia

Portieri: Subasic 23, Kalinic 12, Livakovic 1; Difensori: Corluka 5, Strinic 3, Lovren 6, Vrsaljko 2, Pivaric 22, Jedvaj 13, Caleta-Car 15; Centrocampisti: Modric 10, Rakitic 7, Kovacic 8, Badelj 19, Brozovic 11, Bradaric 14; Attaccanti: Mandzukic 17, Perisic 4, Kalinic 16, Kramaric 9, Pjaca 20, Rebic 18

Numeri maglia Nigeria

Portieri: Ezenwa 1, Akpeyi 16, Uzoho 23; Difensori: Ekong 5, Balogun 6, Omeruo 22, Idowu 2, Awaziem 20, Shehu 12, Echiejile 3, Ebuehi 21; Centrocampisti: Obi Mikel 10, Onazi 17, Ogu 19, Obi 15, Ndidi 4, Etebo 8; Attaccanti: Ighalo 9, Musa 7, Moses 11, Iwobi 18, Simy 13, Iheanacho 14

GRUPPO E: Brasile, Svizzera, Costa Rica, Serbia

Numeri maglia Brasile

Portieri: Alisson 1, Ederson 23, Cassio 16; Difensori: Fagner 22, Danilo 14, Marcelo 12, Filipe Luis 6, Marquinhos 13, Miranda 3, Thiago Silva 2, Geromel 4; Centrocampisti: Casemiro 5, Fernandinho 17, Fred 18, Paulinho 15, Philippe Coutinho 11, Renato Augusto 8, Willian 19; Attaccanti: Firmino 20, Douglas Costa 7, Gabriel Jesus 9, Neymar 10, Taison 21

Numeri maglia Svizzera

Portieri: Burki 21, Mvogo 12, Sommer 1; Difensori: Akanji 5, Djourou 20, Elvedi 4, Lang 6, Lichtsteiner 2, Moubandjie 3, Rodriguez 13, Schar 22; Centrocampisti: Behrami 11, Dzemaili 15, G. Fernandes 16, Freuler 8, Shaqiri 23, G. Xhaka 10, Zakaria 17, Zuber 14; Attaccanti: Drmic 19, Seferovic 9, Gavranovic 18, Embolo 7

Numeri maglia Costa Rica

Portieri: Navas 1, Pemberton 18, Moreira 23; Difensori: Gamboa 16, Smith 4, Matarrita 22, Oviedo 8, Duarte 6, Gonzalez 3, Calvo 15, Waston 19, Acosta 2; Centrocampisti: Guzman 20, Tejeda 17, Borges 5, R. Azofeifa 14, Wallace 13, Bryan Ruiz 10, Colindres 9, Bolanos 7; Attaccanti: Venegas 11, Campbell 12, Urena 21

Numeri maglia Serbia

Portieri: Stojkovic 1, Rajkovic 12, Dmitrovic 23; Difensori: Rukavina 2, Kolarov 11, Rodic 14, Ivanovic 6, Spajic 5, Tosic 3, Veljkovic 13, Milenkovic 15; Centrocampisti: Milivojevic 4, Matic 21, Grujic 16, Ljajic 22, Milinkovic-Savic 20, Tadic 10, Kostic 17, Zivkovic 7; Attaccanti: Radonjic 18, Mitrovic 9, Prijovic 8, Jovic 19

GRUPPO F: Germania, Messico, Svezia, Corea del Sud

Numeri maglia Germania

Portieri: Neuer 1, ter Stegen 22, Trapp 12;Difensori: Boateng 17, Ginter 4, Hector 3, Hummels 5, Kimmich 18, Plattenhardt 2, Rudiger 16, Sule 15; Centrocampisti: Brandt 20, Draxler 7, Goretzka 14, Gundogan 21, Khedira 6, Kroos 8, Rudy 19; Attaccanti: Gomez 23, Muller 13, Ozil 10, Reus 11, Werner 9

Numeri maglia Messico

Portieri: Ochoa 13, Corona 1, Talavera 12; Difensori: Diego Reyes 5, Rafa Marquez 4, Héctor Moreno 15, Salcedo 3, Herrera 16, Ayala 2; Centrocampisti: Jonathan dos Santos 6, Layun 7, Guardado 18, Gallardo 23, Fabián 8, Aquino 20, Corona 17; Attaccanti: Lozano 22, Chicharito Hernández 14, Jiménez 9, Vela 11, Alvarez 21, Peralta 19, Giovani dos Santos 10

Numeri maglia Svezia

Portieri: Olsen 1, Johnsson 12, Nordfeldt 23; Difensori: Lustig 2, Lindelöf 3, Granqvist 4, Olsson 5, Augustinsson 6, Helander 14, Krafth 16, Jansson 18; Centrocampisti: Larsson 7, Ekdal 8, Forsberg 10, Svensson 13, Hiljemark 15, Claesson 17, Rohden 19, Durmaz 21; Attaccanti: Berg 9, Guidetti 11, Thelin 22, Toivonen 20

Numeri maglia Corea del Sud

Portieri: Kim Seunggyu 1, Kim Jinhyeon 21, Jo Hyeonwoo 23; Difensori: Kim Younggwon 19, Jang Hyunsoo 20, Jung Seunghyun 3, Yun Yongsun 5, Oh Bansuk 4, Kim Minwoo 12, Park Jooho 6, Hong Chul 14, Lee Yong 2, Go Yohan 22; Centrocampisti: Ki Sungyueng 16, Jung Wooyoung 15, Ju Sejong 8, Koo Jacheol 13, Lee Jaesung 17, Lee Seungwoo 10, Moon Seonmin 18; Attaccanti: Kim Shinwook 9, Son Heungmin 7, Hwang Heechan 11

GRUPPO G: Belgio, Panama, Tunisia, Inghilterra

Numeri maglia Belgio

Portieri: Courtois 1, Mignolet 12, Casteels 13; Difensori: Alderweireld 2, Boyata 20, Kompany 4, Meunier 15, Vermaelen 3, Dendoncker 23, Vertonghen 5; Centrocampisti: Chadli 22, De Bruyne 7, Dembele 19, Fellaini 8, Tielemans 17, T. Hazard 16, Witsel 6, Carrasco 11; Attaccanti: Batshuayi 21, E. Hazard 10, Januzaj 18, R. Lukaku 9, Mertens 14

Numeri maglia Panama

Portieri: Calderon 12, Penedo 1, Rodríguez 22; Difensori: Baloy 23, Cummings 3, Davis 15, Escobar 4, Machado 13, Murillo 2, Ovalle 17, R. Torres 5; Centrocampisti: Barcenas 8, Cooper 11, Godoy 20, Gomez 6, Pimentel 14, Quintero 19, J. L. Rodríguez 21; Attaccanti: Arroyo 16, Diaz 10, Perez 7, Tejada 18, G. Torres 9

Numeri maglia Tunisia

Portieri: Mathlouthi Aymen 16, Hassen Mouez 22, Ben Mustapha Farouk 1; Difensori: Ben Youssef Syam 2, Benalouane Yohan 3, Meriah Yassine 4, Bedoui Rami 6, Nagguez Hamdi 21, Maaloul Ali 12, Haddadi Oussama 5, Bronn Dylan 11; Centrocampisti: Skhiri Ellyes 17, Sassi Ferjani 13, Anice Badri 9, Ben Amor Mohamed 14, Chaalali Ghaylene 20; Attaccanti: Saîf-Eddine Khaoui 7, Fakhreddine Ben Youssef 8, Khazri Wahbi 10, Srarfi Bassem 18, Khalil Ahmed 15, Naim Sliti 23, Sabeur Khalifa 19

Numeri maglia Inghilterra

Portieri: Pickford 1, Butland 13, Pope 23; Difensori: Alexander-Arnold 22, Walker 2, Trippier 12, Rose 3, Maguire 6, Jones 16, Stones 5, Cahill 15; Centrocampisti: Henderson 8, Dier 4, Alli 20, Lingard 7, Young 18, Delph 17, Loftus-Cheek 21; Attaccanti: Sterling 10, Vardy 11, Kane 9, Rashford 19, Welbeck 14

GRUPPO H: Polonia, Senegal, Colombia, Giappone

Numeri maglia Polonia

Portieri: Bialkowski 12, Fabianski 22, Szczesny 1; Difensori: Bednarek 5, Bereszynski 18, Cionek 4, Glik 15, Jedrzejczyk 3, Pazdan 2, Piszczek 20; Centrocampisti: Blaszczykowski 16, Goralski 6, Grosicki 11, Krychowiak 10, Kurzawa 21, Linetty 8, Peszko 17, Rybus 13, Zielinski 19; Attaccanti: Kownacki 23, Lewandowski 9, Milik 7, Teodorczyk 14

Numeri maglia Senegal

Portieri: Diallo 1, Khadim Ndiaye 16, Alfred Gomis 23; Difensori: Gassama 21, Wague 22, Ciss 2, Sabaly 12, Koulibaly 3, Sané 6, Mbodji 4; Centrocampisti: Kouyaté 8, Gueye 5, Ndoye 11, Alfred Ndiaye 13, Pape Alioune Ndiaye 17; Attaccanti: Sow 7, Moussa Konaté 14, Diafra Sakho 15, Mané 10, Ismaila Sarr 18, Mame Biram Diouf 9, Mbaye Niang 19, Keita Balde 20

Numeri maglia Colombia

Portieri: Ospina 1, Vargas 12, Josè Cuadrado 22; Difensori: Arias 4, Mina 13, Murillo 3, D. Sanchez 23, C. Zapata 2, Mojica 17, Farid Diaz 18;Centrocampisti: C. Sanchez 6, Aguilar 8, Barrios 5, Lerma 16, Juan Cuadrado 11, Quintero 20, James Rodriguez 10, Uribe 15; Attaccanti: Izquierdo 21, Falcao 9, Bacca 7, Borja 19, Muriel 14

Numeri maglia Giappone

Portieri: Kawashima 1, Higashiguchi 12, Nakamura 23; Difensori: Nagatomo 5, Hiroki Sakai 19, Makino 20, Shoji 3, Endo 6, Yoshida 22, Gotoku Sakai 21, Ueda 2; Centrocampisti: Hasebe 17, Kagawa 10, Shibasaki 7, Yamaguchi 16, Haraguchi 8, Oshima 18, Honda 4, Inui 14, Usami 11; Attaccanti: Okazaki 9, Osako 15, Muto 1