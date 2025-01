Iaquinta: «Momento difficile per la Juve, ma il derby andrà così. Su Vlahovic troppe critiche, ma non bisogna aspettarsi questo»

Le parole di Vincenzo Iaquinta, ex attaccante della Juve, sulla stagione dei bianconeri ed il momento di Dusan Vlahovic

Vincenzo Iaquinta ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento della Juve.

CHE JUVE SI ASPETTA – «Non è certo un bel momento e alla Juventus, quando non vinci, diventa tutto molto più complicato: aumentano le pressioni perchè i tifosi sono abituati a stare in alto. Sinceramente, mi sarei aspettato un avvio migliore della squadra di Motta. Speriamo che nel derby scocchi la scintilla e inizi la svolta».

PRONOSTICO – «Vittoria della Juventus per 1-0 con il gol di Nico Gonzalez».

SCUDETTO JUVE – «L’ho detto in estate e ne sono ancora più convinto: è il Napoli la grande favorita per il titolo perchè non ha l’Europa e ha Conte. La Juve, salvo sorprese, si giocherà il quarto posto con il Milan».

VLAHOVIC – «Troppo criticato, non può essere sempre colpa sua quando la Juve non vince. Ha segnato 12 reti. Ma Dusan non sarà mai Higuain, un 9 spietato in area ma abile anche a legare il gioco».