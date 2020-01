Ibrahimovic fissa gli obiettivi: «Aiutare la squadra e divertirmi»

Ibrahimovic parla degli obiettivi da raggiungere nella sua seconda esperienza al Milan: «Voglio migliorare la situazione»

All’interno della sua lunga conferenza stampa, Zlatan Ibrahimovic ha tracciato gli obiettivi da perseguire col Milan. Ecco l’idea del calciatore svedese:

«Voglio aiutare a migliorare la situazione e poi voglio stare bene e divertirmi tanto. Ogni secondo che sto in campo voglio sentire l’erba perché quando sono stato fuori per un anno non è stato facile. Le mie condizioni? Non ho toccato il pallone ma non sarà un problema. Secondo me sono pronto».