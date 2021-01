Ibrahimovic ha parlato al Corriere dello Sport: queste le parole dello svedese su Gigio Donnarumma e il suo futuro

DONNARUMMA – «È il portiere più forte del mondo. Ma no, a lui non lo dico. Deve continuare ad avere fame. Non è normale che non abbia mai disputato una partita di Champions».