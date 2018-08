Icardi art-attack: l’argentino sogna il Triplete e lo disegna – FOTO

I sogni di Icardi su carta: il capitano dell’Inter disegna le proprie ambizioni e le proprie passioni

Non sarà mai un gran disegnatore, ma in compenso Mauro Icardi sa fare gol ed è già qualcosa. Di certo però l’attaccante argentino dell’Inter, con una matita in mano, riesce almeno a spiegare il suo più intimo desiderio: vincere tutto. Non gli è riuscito finora, ma si sa che – questo avviene almeno per i bambini – ciò che si sogna finisce spesso su un foglio di carta. Così il capitano nerazzurro ha deciso di raccontare tramite qualche schizzo la propria ambizione: lo ha fatto per 7, settimanale del Corriere della Sera in edicola oggi, nell’ambito della rubrica “Intervista disegnata” di Stefania Chiale, in cui appunto i protagonisti rispondono alle domande poste abbozzando delle illustrazioni.

Una di queste è parecchio interessante, perché raffigura l’Inter (o meglio, lo stemma societario) distesa su di un letto mentre sogna il Triplete, ovvero Scudetto, Coppa Italia e Champions League. Il titolo del disegno è eloquente: “L’Inter sogna di fare grandi cose”. Un’immagine non casuale proprio nel giorno in cui l’Inter conoscerà il suo destino europeo: tra qualche ora i sorteggi di Montecarlo decreteranno il destino nerazzurro. La vittoria, per Icardi e company, pare onestamente un miraggio ad oggi, ma disegnare del resto non è soltanto un esercizio di fantasia, ma pure un modo per esorcizzare. Giusto?

Negli altri disegni inviati al Corriere Icardi descrive il sé stesso bambino, la responsabilità di essere uno dei perni di una squadra come l’Inter ed il rapporto con la moglie Wanda Nara. Pure lei immancabile in uno dei disegni dell’attaccante argentino. Wanda viene descritta come una “donna tuttofare” piena di equilibrio, amore, lealtà e fiducia. Grandissima commozione e lacrime a non finire, adesso però si inizia a fare sul serio ed è tempo di riporre i pastelli nell’astuccio e tornare a fare gol pesanti.