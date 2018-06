Icardi, rilancio Inter: prima offerta per il rinnovo

L’attaccante dell’Inter, Mauro Icardi, è corteggiato dalle big ma potrebbe rinnovare con i nerazzurri: c’è l’offerta interista

Mauro Icardi può rinnovare con l’Inter. I nerazzurri hanno fretta e vogliono spazzare via, una volta per tutte, le voci di calciomercato che riguardano il capitano. Maurito in questo momento si trova alle Seychelles con Wanda ma la priorità dell’Inter è quella di rinnovare il contratto col numero 9 e secondo La Gazzetta dello Sport, sono già partiti i primi contatti per parlare del prolungamento dell’accordo. L’Inter ha presentato un’offerta importantissima al giocatore: 6,3 milioni di euro a stagione più bonus per un totale di 8 milioni di euro.

Pronto un aumento di oltre un milione dello stipendio base del capitano. Maurito e la moglie-agente Wanda Nara saranno in Italia tra domani e lunedì e a questo punto è probabile un vertice in sede. C’è stata una telefonata tra la società e l’entourage dell’argentino e nei primi giorni della prossima settimana potrebbe esserci un vertice per iniziare a parlare concretamente del rinnovo del contratto. La clausola da 110 milioni di euro potrebbe subire una variazione verso l’alto oppure potrebbe essere cancellata del tutto. Le parti parleranno anche di questo. Intanto la mossa dell’Inter è importante: maxi-offerta a Icardi per il rinnovo.