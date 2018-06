Il capitano dell’Inter, Mauro Icardi, si è presentato al centro d’allenamento nerazzurro per un allenamento in solitaria

Nainggolan l’aveva detto in conferenza stampa: «Ho sentito Mauro, è molto carico», ora i tifosi interisti hanno avuto la conferma. Maurito Icardi scalpita e non vede l’ora di iniziare la nuova stagione. Nella giornata di ieri il centravanti dell’Inter ha pubblicato un breve video su Instagram per testimoniare l’ingresso nel centro sportivo nerazzurro: l’argentino, riporta la Gazzetta dello Sport, ha chiesto alla società di allenarsi prima di concludere le vacanze con la famiglia. Il club di Corso Vittorio Emanuele si ritroverà il 9 luglio ma l’attaccante scalpita e dimostra ancora una volta il suo attaccamento al Biscione nonostante sia in attesa del rinnovo contrattuale, che visti i presupposti, non tarderà ad arrivare.