Icardi, Verratti è sorpreso: «Non pensavamo potesse fare così bene»

Icardi, il compagno di squadra Verratti elogia l’attaccante: «Non pensavamo che avrebbe fatto così bene, è un calciatore incredibile»

L’impatto di Mauro Icardi con la maglia del Psg è stato a dir poco straripante. Nella serata di ieri l’argentino ha realizzato la sua prima tripletta e anche Marco Verratti è sorpreso del suo rendimento. Così il centrocampista ai microfoni di Canal Plus:

«Magari non tocca mai il pallone, ma sa che sarà il pallone ad arrivare da lui. Non pensavamo che avrebbe fatto così bene, i primi sei mesi in un’altra squadra sono sempre complicati. Ma è un calciatore incredibile, è sempre pronto».