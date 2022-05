Iervolino: «Salvezza sarebbe storica, tifosi aiutateci». Le parole del presidente della Salernitana

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato a Sky Sport verso il match decisivo contro l’Udinese.

AVVICINAMENTO – «Abbiamo una tensione sana, sarà la partita più dura dell’anno ma siamo pronti. I giocatori sono concentrati e il mister ha le idee chiare. La salvezza sarebbe storica, un risultato meritato per la tifoseria unica che abbiamo e per tutta la città».

STADIO ARECHI – «Abbiamo bisogno di loro, ci sono stati vicini anche nei momenti peggiori e non sono mai stati polemici verso di noi. Premio salvezza? C’è una cifra importante, ma non ce ne sarebbe bisogno. Sarebbe solo il modo giusto per suggellare una cosa incredibile che stanno portando avanti i ragazzi».