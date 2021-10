Ihattaren, Hiddink: «Ci sono cose che non si esprimono a parole»

Guus Hiddink ha commentato la vicenda di Mohamed Ihattaren, talento olandese della Sampdoria ma in prestito dalla Juve

Mohamed Ihattaren ha ormai lasciato la Sampdoria da settimane senza aver dato comunicazioni. Il giocatore di proprietà Juventus è tornato in Olanda e la situazione sembra bloccata. Sulla vicenda si è espresso l’ex ct Guus Hiddink. Le sue parole a Algemeen Dagblad.

VICENDA IHATTAREN – «Non conosco tutte le sfaccettature, devo essere sincero. So che il PSV ha sempre fatto il massimo, ma poi è il giocatore che deve fare il passo. Deve dimostrarlo lui stesso. Fare pressioni non è mai un bene. Lo dico da esterno alla vicenda, ma non è troppo tardi. Non sempre ci sono cose che si possono esprimere a parole».