Ihattaren va in Turchia: ha firmato con il Samsunspor

Nonostante l’accordo ufficiale e l’entusiasmo dei tifosi al suo arrivo in aeroporto, è saltato il trasferimento di Ihattaren al Samsunspor, che milita in seconda divisione in Turchia.

Salta la firma dopo che l’ex Juve, come comunicato dalla società, ha tentato di modificare i dettagli del contratto con «richieste inaccettabili».