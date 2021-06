Il 28 giugno 1958 il Brasile divenne campione del mondo per la prima volta. Pelè trascinò la squadra al successo contro la Svezia

49 737 spettatori assistettero alla finalissima del Mondiale dell’anno 1958. Di fronte Brasile e Svezia, con questi ultimi padroni di casa. La partita si disputò allo stadio Råsundastadion, dalle parti di Stoccolma. Verdeoro che arrivano alla gara col numero 0 accanto alla voce titoli vinti nel proprio palmares, e la situazione ambientale non sembra poterli aiutare.

E l’inizio della partita lo conferma, con gli svedesi che passano immediatamente in vantaggio. Non si fa attendere la risposta del Brasile, capace di ribaltare la situazione al termine del primo tempo. Era solo il preludio a quello che sarebbe successo: salì in cattedra il giovane Pelè, che segnò un gol d’antologia per il 3-1. Seguì la quarta marcatura carioca; prima dello scadere ci fu tempo per un’altra marcatura dei padroni di casa, subito sotterrata dalla doppietta di Pelè. È la nascita di O Rei, capace di far diventare il Brasile campione del mondo per la prima volta nella storia.