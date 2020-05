Il caso Italia spaventa la UEFA: ultimatum alla Serie A

La UEFA è preoccupata dalla situazione in Italia: il protocollo per la ripresa della Serie A crea disagi alla Federazione

Il caso Italia spaventa, e non poco, la UEFA. I vertici della Federazione europea si sono detti preoccupati dalle norme troppo rigide che il Comitato tecnico-scientifico vorrebbe apporre al protocollo per la ripresa della Serie A.

Il documento, dalle regole stringenti e vincolanti, non si uniforma a quelli redatti da altre leghe come Bundesliga e Premier League. Questo, di fatto, mette in serio dubbio l’eventuale ripartenza del campionato italiano. L’ultimatum alla Serie A resta per il 25 maggio, data entro cui dovrà essere comunicata definitivamente i giorno di ripresa della stagione.