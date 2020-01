Il Manchester United guarda in Olanda: assalto a due gioielli dell’Ajax

Il Manchester United guarda in Olanda per cercare rinforzi. Messi nel mirino i due gioielli dell’Ajax, Van de Beek e Ziyech

Il Manchester United rischia di perdere il proprio capitano, Ashley Young, ma di certo non starà a guardare nel mercato. I Red Devils per rinforzarsi e rialzare la china guardano interessati in Olanda.

Nel mirino, scrive Tuttosport, due gioielli che hanno reso grande l’Ajax degli ultimi anni. Si tratta di Van de Beek e Ziyech. Sono loro i profili scelti per dare una svolta decisiva all’anonima stagione.