Inchiesta Juve, si fanno avanti gli azionisti: vogliono accedere agli atti

Inchiesta Juve, si fanno avanti anche gran parte degli azionisti del club bianconero che hanno richiesto l’accesso agli atti

Oltre a Cristiano Ronaldo, anche 15 azionisti hanno chiesto l’accesso agli atti giudiziari in merito all’inchiesta Prisma che vede coinvolta la Juve.

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna della Repubblica gli azionisti, in particolare, hanno presentato la stessa richiesta fatta dall’ex fuoriclasse bianconero per costituirsi parte civile in caso in cui si dovesse andare a processo.